Udinese-Inter, pagelle GdS: Perisic merita il rinnovo, de Vrij ai vecchi livelli

I nerazzurri vincono alla Dacia Arena e rispondono al Milan: migliore in campo il croato, bene anche Barella

L'Inter vince a Udine, risponde al successo del Milan e mantiene accese le speranze scudetto. Contro l'Udinese il migliore in campo è ancora una volta Perisic, autore del gol che sblocca il punteggio: "Fondamentale, costantemente pericoloso, una furia che convince i compagni a credere nello scudetto. Il gol di testa sul primo palo è ormai una specialità. La sua partita è piena di tante cose: l'Inter non ci pensi su, il rinnovo vale uno sforzo in più". Bene anche de Vrij ("Bentornato ai vecchi livelli") e Barella ("Argento vivo sulla pelle, frequenze altissime e genialate qua e là"). Peggiore in campo Correa, entrato nella ripresa e mai incisivo: "L'errore sul pallone servito a Vidal in evidente fuorigioco, invece di puntare tutto solo la porta avversaria, ha dell'incredibile. Lo scudetto si gioca sui dettagli: la superficialità non è ammessa".