Udinese-Inter, pronostici dalla parte dei nerazzurri: le quote

Le quote del 35esimo e prossimo turno di campionato di Serie A con i nerazzurri impegnati sul campo dell'Udinese

In vista della prossima giornata, la trentacinquesima, sabato ci sarà un derby particolarmente caldo tra Sampdoria e Genoa, con i blucerchiati avanti a quota 2,60 a Marassi. Milan-Fiorentina vede i rossoneri favoriti a 1,65, così come l'Inter ha dalla sua i pronostici della vigilia in casa dell'Udinese per un segno 2 a 1,55. La Lazio cerca punti contro lo Spezia ma ormai non si può dare nulla per scontato e la squadra di Sarri si gioca a 1,68, mentre la Roma dopo la gara con il Leicester affronta il Bologna, che si esalta contro le big. I giallorossi si giocano comunque vincenti a 1,43. Il Napoli deve ritrovare la vittoria e contro il Sassuolo è proposto a 1,47 mentre la Juventus ha sulla carta il compito più facile, al punto che il segno 1 contro il Venezia viaggia sotto quota 1,20.