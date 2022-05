Sky – Inter, gol Milan all’arrivo alla Dacia Arena. Vittoria di reazione. Perisic…

Il canale satellitare ha parlato della prestazione super del croato e di come è cominciata la partita per i nerazzurri

"Dopo una partenza molto positiva e un primo tempo ordinato e gestito bene, l'Interha incassato nel secondo tempo il gol dell'Udinese che è uscita fuori di più nella seconda parte di gara. Forse anche complici una serie di errori fatti dai nerazzurri in avanti, con Dzeko che non è riuscito a concretizzare una palla gol importante o un contropiede gestito male da Correa e Vidal". Così a Skysport hanno raccontato la vittoria dell'Inter a Udine per due a uno.