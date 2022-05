Udinese-Inter, sondaggio sul migliore in campo: i 4 candidati proposti

Spazio al consueto appuntamento social proposto dal club nerazzurro: ai tifosi interisti il compito di eleggere l'MVP di giornata

Alla Dacia Arena l'Inter ha ritrovato la vittoria dopo il passo falso contro il Bologna mettendo in campo grinta, sacrificio e gol per rialzarsi e continuare la sua corsa. A decidere il match, il settimo gol in campionato di Ivan Perisic, il secondo consecutivo e la rete di Lautaro Martinez.