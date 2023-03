Milan, Pioli a DAZN: “Partita non all’altezza, ho lavorato male. Dobbiamo tornare in Champions”

"La partita è cambiata al gol del 2-1 dell'Udinese nel finale di primo tempo. Non l'abbiamo approcciata bene e non abbiamo continuato meglio. Quando facciamo le cose a metà, dopo andiamo incontro a difficoltà. I nostri avversari sono arrivati troppe volte prima di noi. Non è questione del sistema di gioco, conta l'atteggiamento. Abbiamo sbagliato tanti passaggi, anche semplici e senza pressione. Se ci sono questi problemi di attenzione vuol dire che ho lavorato male in settimana anche io. Sappiamo che non possiamo vincere il campionato, ma sappiamo anche che arrivare in Champions è importante per tutti noi. Non ci sono giustificazioni. Cercheremo di tornare a fare delle prestazioni alla nostra altezza".