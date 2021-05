Udinese-Musso, addio a fine stagione? In arrivo dall’Argentina il sostituto

Il portiere bianconero è pronto a cambiare aria dopo tre stagioni in Friuli: su di lui gli occhi dell'Inter e non solo

Le strade di Juan Musso e dell'Udinese potrebbero dividersi in estate: il portiere argentino, da tempo accostato all'Inter e nel mirino di diversi top club, non ha nascosto il suo desiderio di giocare la Champinos League, e la dirigenza friulana si sta cautelando. Il suo sostituto, secondo quanto scrivono in Argentina, potrebbe essere il connazionale Agustin Rossi, estremo difensore classe '95 del Boca Juniors.