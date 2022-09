Udinese, Nestorovski: “Contro l’Inter sarà una grande partita. Se vinciamo…”

Intervenuto ai microfoni di Udinese Tv, Ilija Nestorovski ha parlato dell'ottimo momento che sta attraversando il club friulano. "È un momento bellissimo per questa squadra dopo 4 vittorie di fila. Speriamo di continuare così, quest’anno vogliamo sognare di più. Dopo queste prestazioni, partita dopo partita stiamo migliorando se continuiamo così possiamo arrivare in alto.

C’è tanto merito di mister Sottil in questo momento, dal primo giorno di ritiro abbiamo iniziato ad imparare il suo metodo di allenamento e le sue idee e, giorno dopo giorno, miglioriamo sempre di più. In questo momento fa la differenza il fatto che il mister ci fa sentire tutti importanti".

Nestorovski ha parlato poi della gara contro l'Inter in programma domenica: "Domenica contro l’Inter sarà una grande partita tra due squadre che sono in alto in classifica. Se vinciamo saremo ancora tra le prima quattro, dobbiamo ragionare così, dimenticando alla vittoria col Sassuolo. Speriamo di continuare a rendere felici i tifosi, ieri erano tantissimi e ci hanno sostenuto tantissimo anche quando eravamo in svantaggio. Lo stesso alla Dacia Arena contro la Roma, si respirava un bellissimo entusiasmo".