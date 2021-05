Udinese, Pozzo: “De Paul? Deciderà lui. Non abbiamo necessità di vendere”

Il patron friulano ha parlato del futuro del centrocampista argentino: "Se volesse restare sono pronto a rivedere il suo contratto"

Rodrigo De Paul si è confermato ancora una volta uno dei migliori centrocampisti della Serie A (e non solo): inserito nella top 11 del campionato appena concluso, inseguito da numerose big europee (Inter in testa), la sensazione è che sia arrivato per l'argentino il momento di lasciare l'Udinese dopo 5 stagioni. Giampaolo Pozzo, patron del club friulano, in un'intervista concessa al Corriere della Sera ha parlato del futuro del suo capitano: "De Paul? Noi non abbiamo necessità di vendere. Deciderà lui. Ma se volesse restare sono pronto a rivedere il suo contratto".