Udinese, Pussetto: “Gran secondo tempo, meritavamo di più. Contento per il gol”

L'attaccante argentino, autore del gol della bandiera dei friulani, è soddisfatto della prestazione dei suoi

Ignacio Pussetto, attaccante dell'Udinese, è stato l'autore del gol della bandiera dei friulani nel ko interno contro l'Inter. L'argentino ha commentato la sfida contro i nerazzurri ai microfoni di Udinese TV: "C'è rammarico per il gran secondo tempo che abbiamo fatto. Penso che meritassimo un po' di più. C'è la consapevolezza di aver giocato contro una squadra come l'Inter, che lotta per lo scudetto, quindi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. L'abbiamo affrontata nella miglior maniera, non siamo riusciti a conquistare punti ma siamo tranquilli perchè sappiamo che abbiamo dato tutto. Sono contento di aver segnato oggi, ma sono dispiaciuto per il risultato. Con questa squadra penso che avremmo potuto prendere qualche punto oggi".