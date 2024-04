Chi ha preso parte alla gara col Sassuolo ha svolto lavoro di scarico e aerobico, per gli altri esercizi sul possesso

Ecco il report dell'allenamento odierno dell'Udinese , in vista della sfida di lunedì contro l'Inter:

"La squadra si è ritrovata oggi sui campi d'allenamento per svolgere la preparazione in vista dell'Inter. Chi ha preso parte alla gara col Sassuolo ha svolto lavoro di scarico e aerobico, per gli altri esercizi sul possesso, lavoro a secco e partitina finale. Domani è prevista una doppia sessione"