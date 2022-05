Udinese, Silvestri: “Contento e orgoglioso, grandissima partita. Noi sfortunati”

Il portiere dei friulani commenta la sconfitta per 1-2 contro l'Inter: "Li abbiamo messi in grandissima difficoltà

Marco Silvestri, portiere dell'Udinese, ha commentato la sconfitta casalinga per 1-2 contro l'Inter ai microfoni di Udinese TV: "Oggi siamo stati un po' sfortunati, ma al di là degli episodi abbiamo fatto una grandissima partita. Sono molto contento e orgoglioso, abbiamo messo in grandissima difficoltà una squadra che si giocherà lo scudetto fino all'ultima giornata. Dobbiamo essere felici di questo. Il fatto che non siamo contenti del risultato è segno di maturità, vuol dire che siamo migliorati moltissimo sotto questo aspetto. Queste gare è sempre un peccato perderle, non ci piace".