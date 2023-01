Udinese, Sottil: “Nuovo stop Deulofeu? Vi spiego. Europa senza Juve? Noi…”

Le parole dell'allenatore bianconero dopo la vittoria contro la Sampdoria di questo pomeriggio ai microfoni di DAZN

Daniele Vitiello

Torna a vincere l'Udinese. I bianconeri hanno battuto la Sampdoria in trasferta e ritrovano il sorriso dopo una settimana vissuta in ritiro per prepararsi al meglio. Al termine dell'incontro, Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di DAZN: "La penalizzazione della Juventus? Noi giochiamo per vincere sempre. Ma dobbiamo pensare partita per partita, non all’Europa. Sappiamo di essere competitivi, quando giochiamo nel nostro modo abbiamo qualità per mettere in difficoltà le altre. Non so dove possiamo arrivare, ma so che siamo competitivi.

Quello che ci interessava oggi era superare una partita molto insidiosa, non è facile venire a giocare qui contro la Sampdoria. Sono felice soprattutto per la squadra: ha voluto questa vittoria. Il ritiro ci è servito per confrontarci, per invertire la rotta, per capire che con i complimenti non si possono fare punti. Oggi ho rivisto la mia Udinese: cattiva, cinica, concentrata, non abbiamo rubato la vittoria.

Il ritiro l’ha chiesto la squadra, il capitano insieme ai calciatori più rappresentativi. È un segno di responsabilità verso il club e verso i tifosi. Non è stata una punizione, ma un confronto per tutti. Come noi avevamo vinto le partite, sempre noi dovevamo venirne fuori. E così è stato.

Deulofeu in uno scontro di gioco ha sentito un leggero fastidio al ginocchio dove si era fatto male. Era appena rientrato in gruppo, ci sta non essere al cento percento, gli serve continuità in allenamento. L’ho sostituito per precauzione, non dovrebbe essere niente di importante. Per quello che dice a me e alla squadra, sono convinto che resterà qui e sarà protagonista insieme ai compagni. Io spero che non parta nessuno".