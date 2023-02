Udinese, Sottil: “Entusiasmo o si entra in un trend negativo senza senso”

Lo ha detto, alle telecamere di Udinese Tv, il tecnico Andrea Sottil alla vigilia della gara interna con lo Spezia

Marco Astori

"Dobbiamo essere bravi a fare la nostra gara e, secondo me, l'abbiamo preparata bene, con entusiasmo e serenità, altrimenti si rischia di entrare in un trend negativo che non ha senso e modo di esserci. Sono molto fiducioso e convinto su una grande prestazione dei ragazzi". Lo ha detto, alle telecamere di Udinese Tv, il tecnico Andrea Sottil alla vigilia della gara interna con lo Spezia, nella quale spera di tornare al successo interno che manca dal 18 settembre.

"Aver recuperato Perez e Masina è un bene: più giocatori sono disponibili e meglio è per tutto, per la squadra, la qualità e l'intensità degli allenamenti, che è la cosa più importante. La competizione quotidiana con il gruppo al completo è più allenante e stimolante, oltre a darmi più scelte per gestire la partita. Spiace per il grave infortunio di Enzo Ebosse a cui tutti siamo vicini e lo aspettiamo a braccia aperte".

L'allenatore si è soffermato su Pereyra, "un giocatore straordinario che può giocare in tutti i ruoli, un vero valore aggiunto", e su Thauvin, "un calciatore tecnico che a cui piace uscire e manovrare l'azione, con un bel tiro e capacità di inserimento. Anche con lui un'arma in più sia per iniziare la partita sia in corsa".

Riguardo l'avversario di domani, "lo Spezia è una buonissima squadra - ha commentato Sottil - ha una rosa molto competitiva.

Ha problemi di classifica, circostanza che ha portato al cambio dell'allenatore in questi giorni. Hanno preso un tecnico esperto, di categoria, che porterà idee, concetti ed entusiasmo. Mi aspetto, quindi, un'altra partita dura perché tutte le squadre cercano punti per il proprio obiettivo".

(ANSA)