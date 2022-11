Udinese, Sottil: “Andremo a Napoli per fare il nostro calcio. Fisicamente stiamo…”

Nella partita precedente con lo Spezia, la squadra bianconera, per la nona volta in stagione è andata sotto nel risultato ma è arrivato il quattordicesimo punto conquistato da una rimonta. “La squadra è dispiaciuta di non aver preso i tre punti.” - Dice Sottil – “Sapevamo che sarebbe stato una battaglia, come lo sono tutte le partite. Ogni giornata vediamo incontri che per qualcuno, per me no, hanno un risultato a dir loro scontato. Per chi fa calcio, nessuna gara è scontata dall’inizio.” Riprendendo la partita contro lo Spezia, “abbiamo subito su qualche pallone perso e mischia nel primo tempo. La ripresa è stata più equilibrata, abbiamo preso campo e si poteva vincere.” Per il Mister, una prestazione normale con il Napoli non basta “serve una performance speciale. La determinazione avuta con lo Spezia e nelle precedenti gare dobbiamo proiettarla anche a domani.”