Udinese, Sottil: “Rigore Milan non c’era assolutamente. Ha inciso sul match”

Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue considerazioni: "Non sono contento del risultato, però io se analizzo la partita in maniera lucida ho visto una buona gara da parte dei ragazzi con coraggio e personalità. Sicuramente sui gol del Milan dovevamo fare meglio soprattutto nel terzo e nel quarto, mi dispiace per quello che hanno fatto i ragazzi. Non era facile venire a giocare contro il Milan con questa personalità soprattutto nel primo tempo, c'è il rammarico di non aver raccolto niente. Il rigore non c'era assolutamente e poi incide sull'economia della partita".