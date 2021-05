Udinese, test con la Primavera in vista dell’Inter: in gol De Paul. Recuperato…

Il report dell'allenamento di oggi dell'Udinese, che prepara la partita di San Siro contro l'Inter in programma domenica

Seduta mattutina sui campi del Bruseschi per i bianconeri in vista del match di San Siro contro l'Inter. Dopo le fasi di attivazione, la squadra ha svolto un allenamento caratterizzato da un test a tempo ridotto con la formazione Primavera terminato con il punteggio di 6-0 (a segno De Paul, Llorente, Pereyra, Makengo e Stryger Larsen). Rientro in gruppo per Nuytinck. Domani allenamento fissato al pomeriggio.