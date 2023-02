Udinese, Thauvin: “Inter? Non partiamo già sconfitti. Credo nella squadra”

Le parole dell'attaccante arrivato da poco in bianconero a proposito della prossima sfida di campionato

Florian Thauvin , attaccante dell' Udinese , commenta così ai canali ufficiali del club dopo il pari interno contro il Sassuolo: “Ovviamente dispiace non riuscire a vincere. Da quando sono arrivato però ho visto prestazioni positive, con tante occasioni create. È chiaro che poi bisogna finalizzare il più possibile.”

“Con l’Inter sarà una partita difficile, ma credo nelle potenzialità della squadra e non partiamo già sconfitti contro di loro. Io sto bene, oggi ho fatto 45’ e presto sarò in condizione per aiutare la squadra al meglio”.