Aina e Pellegri, il Torino sbanca la Dacia Arena: Udinese KO

Il Torino si rialza e batte 2-1 l'Udinese alla Dacia Arena e si porta a 14 punti in classifica, mentre i bianconeri incassano la seconda sconfitta stagionale dopo nove risultati utili consecutivi. La rete di Aina al 14' sblocca il risultato per i granata prima del pari di Deulofeu al 26', complice un grave errore della difesa granata. Nella ripresa, al 69' arriva il gol decisivo di Pellegri, al primo centro in campionato. Quarta vittoria in campionato per il Toro, l'Udinese resta a quota 21 al pari di Inter e Lazio.