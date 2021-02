Alla Dacia Arena va in scena Udinese-Verona. La squadra di Gotti, reduce dal successo contro lo Spezia, è a caccia di punti salvezza. La squadra di Juric invece è in cerca di riscatto dopo la sconfitta per 3-1 contro la Roma all’Olimpico.

Udinese: Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Arslan, Zeegelaar; Llorente, Deulofeu

Hellas Verona: Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Barak, Lazovic; Lasagna, Zaccagni; Kalinic