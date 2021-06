Uefa, svolta epocale: abolita la regola dei gol in trasferta da tutte le competizioni

Il comunicato della Uefa sull'abolizione dei gol in trasferta

Gianni Pampinella

"A seguito della raccomandazione della Commissione Competizioni per Club UEFA e della Commissione Calcio Femminile UEFA, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato oggi una proposta per rimuovere la cosiddetta regola dei gol in trasferta da tutte le competizioni UEFA per club (uomini, donne e giovanili) a partire dalle gare di qualificazione 2021/2022". Inizia così il comunicato emesso dall'Uefa che annuncia una svolta epocale: abolita la regola dei gol in trasferta in tutte le competizioni.

"Con la decisione di eliminare questa regola, i pareggi in cui le due squadre segnano lo stesso numero di gol nelle due gare non verrebbero decisi sul numero di goal segnati in trasferta, ma alla fine si giocherebbero due tempi supplementari di 15 minuti. In caso di stesso numero di gol o nessun gol durante i tempi supplementari, i calci di rigore determinerebbero la squadra che si qualifica alla fase successiva della competizione".

"Poiché i gol in trasferta non avranno più un peso aggiuntivo, verranno rimossi anche dai criteri utilizzati per determinare la classifica quando due o più squadre arriveranno parità di punti nella fase a gironi".

Commentando l'abolizione della regola dei gol in trasferta, il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha dichiarato. "La questione della sua abolizione è stata dibattuta in vari incontri UEFA negli ultimi anni. Sebbene non ci sia stata unanimità di opinioni, molti allenatori, tifosi e altri protagonisti del calcio hanno espresso la preferenza per l'abolizione della regola".

(Uefa)