Riforma competizioni UEFA, dalle leghe due richieste: 8 gare nel girone e criterio merito

Assemblea Generale delle Leghe Europee a Istanbul e si è parlato della riforma delle competizioni UEFA previsto per il 2024

A Instabul in Turchia oggi si è svolta l'Assemblea Generale delle Leghe Europee. Nel corso della riunione i rappresentanti delle varie leghe hanno ribadito la loro ferma posizione su due importanti questioni relative alla riforma delle competizioni UEFA per Club post 2024 : il calendario e i criteri di accesso.

"Per quanto riguarda l’ultima riforma del calendario della UEFA Champions League (UCL), che potrebbe essere votata il prossimo 9-10 maggio, riteniamo necessario che le partite della fase a gironi siano al massimo 8. Un eventuale aumento, infatti, comporterebbe un incremento di altre 100 gare e di fatto raddoppierebbe la quantità di partite disputate in UCL (da 125 a 225), danneggiando ulteriormente le competizioni nazionali e la stragrande maggioranza delle squadre in Europa, a beneficio dei soli top Club - ha commentato l'Amministratore Delegato della Lega Calcio, Luigi De Siervo, al termine dell'incontro.