Bucchioni: “Uefa? Bagno di sangue fermare le coppe. Il tema principale per Ceferin…”

Il Coronavirus è questione che riguarda tutti a livello internazionale. Oggi (soltanto) la Uefa ha deciso di sospendere le competizioni europee. Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per TMW, ha fatto luce sulla questione: “Fermare le coppe è un danno economico rilevante, dagli sponsor ai diritti televisivi sarà un bagno di sangue, ma l’interesse alla salute dovrebbe essere sempre il principio ispiratore di ogni decisione. Il presidente dell’Uefa Ceferin brilla per la sua linea delle “tre scimmiette” e la convocazione delle federazioni e dei club è arrivata soltanto per martedì prossimo, diciassette marzo. In grave ritardo, più o meno come hanno fatto i dirigenti italiani. Il tema principale per l’Uefa è rinviare l’Europeo e Ceferin dovrà piegarsi all’evidenza”.