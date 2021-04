Razzismo, Uefa si unisce a black out social. Ceferin: “Inaccettabile cultura odio”

L'Uefa ha deciso di partecipare al black out sui social media deciso dai club inglesi per il prossimo fine settimana

L'Uefa ha deciso di partecipare al black out sui social media deciso dai club inglesi per il prossimo fine settimana in segno di protesta contro gli insulti razzisti rivolti ai giocatori sulle varie piattaforme. Un'iniziativa, spiega la confederazione, a sostegno della lotta contro gli abusi online e la diffusione dell'odio nei confronti dei calciatori e di coloro che sono coinvolti nel mondo del calcio.