Paolo Di Canio, ospite di Sky Calcio Club, si è espresso sulla possibile ripartenza del calcio in Italia e in tutta Europa: “L’Uefa deve mettersi la mano sul cuore, perché la priorità devono essere i campionati. Non c’è dubbio, altrimenti ne usciremo con le ossa rotte. Basta vedere come industria quanto importante è il calcio nel nostro Paese. Se il calcio si fermasse, al di là dell’aspetto sportivo, sarebbe devastante”.