Uefa, Ceferin: “9 club hanno ammesso l’errore. Lasciamoci tutto alle spalle”

Le parole del presidente Uefa: "Questi club hanno riconosciuto rapidamente i loro errori e hanno agito per dimostrare il loro futuro impegno per il calcio europeo"

Aleksander Ceferin , presidente Uefa, ha commentato così l'accordo stipulato poco fa con i 9 club che hanno deciso di lasciare la Superlega . Queste le sue parole: "Ho detto al Congresso UEFA due settimane fa che ci vuole un'organizzazione forte per ammettere di aver commesso un errore, soprattutto in questi giorni di prova sui social media. Questi club hanno fatto proprio questo. Accettando i loro impegni e la volontà di riparare il disagio che hanno causato, la UEFA vuole lasciarsi questo capitolo alle spalle e andare avanti con uno spirito positivo.

Le misure annunciate sono significative, ma nessuna delle sanzioni finanziarie sarà trattenuta dalla UEFA. Saranno tutte reinvestite nel calcio giovanile e di base nelle comunità locali di tutta Europa, incluso il Regno Unito. Questi club hanno riconosciuto rapidamente i loro errori e hanno agito per dimostrare la loro contrizione e il loro futuro impegno per il calcio europeo. Lo stesso non si può dire per i club che rimangono coinvolti nella cosiddetta "SuperLeague" e la UEFA tratterà successivamente con quei club".