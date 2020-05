L’UEFA avverte i club: niente CL e EL per chi non paga tutti gli stipendi. E la Serie A…

“Se non pagheranno tutti gli stipendi ai giocatori, le società non potranno iscriversi alla prossima edizione delle coppe europee, per violazione del financial fair play. A meno che non siano gli stessi calciatori, in nome di accordi sui compensi, a firmare una liberatoria”. Apre così l’articolo di Repubblica in merito a ciò che è previsto dalle norme UEFA. Se i club, dunque, sperano e ambiscono a giocare in Europa nella prossima stagione, dovranno pagare gli stipendi ai giocatori per i mesi di marzo e aprile o trovare un accordo.

Il diktat dell’UEFA gioca a favore dell’AIC, con Tommasi che nei giorni scorsi ha sottolineato la posizione di fragilità dei calciatori, che dovranno scendere in campo – se si tornasse a giocare -, nei confronti dei club, che non rischiano penalizzazioni o mancata iscrizione al prossimo campionato nel caso in cui retribuiscano solamente il mese di maggio. Ed è proprio questo che – secondo Repubblica – potrebbe scatenare uno sciopero da parte dell’AIC. Intanto martedì i club di Serie A si riuniranno per esprimere la propria contrarietà ai playoff e playout, considerati come piano B dalla FIGC.