UEFA, quanti soldi in palio con Euro20 rinviato. Ma le Coppe valgono 3.30 miliardi e…

L’opzione più quotata per la ripresa di campionati e coppe è lo slittamento dell’Europeo. Si tratta di un torneo dal valore complessivo di 2.2 miliardi di euro. E con lo spostamento ci sarà un aumento dei costi di almeno 300 mln. Chi paga? Tutti. L’Uefa chiederà un sacrificio a federazioni e club andando a ridurre la fetta di soldi che andrebbero a loro per esempio per il rilascio dei giocatori. E si chiederanno sacrifici anche alle varie Leghe.

La Champions è più difficile da spostare anche per la questione dei diritti tv. Il torneo, insieme ad Europa League e a Supercoppa, valgono 3.3 miliardi all’anno. “300 milioni sono destinati alle spese, 227 in solidarietà, 100 vanno ai club eliminati nei playoff, 130 sono distribuiti alle Leghe, 140 sono per il “calcio europeo” (arbitri, etc). Il resto va ai club, circa 1,4 miliardi“, scrive La Gazzetta dello Sport. Anche stabilire un calendario con meno gare colpirebbe la tasca di tutti, club compresi. Anche e soprattutto di questo si parlerà nell’incontro di martedì 17.

(Fonte: GdS)