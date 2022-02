UEFA, match di club e Nazionali russi e ucraini si giocheranno in campo neutro

"Fino a nuovo ordine". Questa la disposizione del Comitato Esecutivo rispetto alle gare casalinghe internazionali delle squadre russe e ucraine

L'UEFA ha deciso: la finale di Champions League del 28 maggio si giocherà a Parigi e non più in Russia, a San Pietroburgo per la guerra imposta da Putin all'Ucraina.

La massima organizzazione del calcio europeo ha anche annunciato che i club e le nazionali russe e ucraine che gareggiano in competizioni internazionali devono giocare le partite casalinghe in sedi neutrali "fino ad un nuovo ordine". La decisione arriva dal comitato esecutivo convocato d'urgenza per la guerra in corso.