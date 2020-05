Sky – Uefa più morbida: nessuna pressione entro 25 maggio per la data della ripresa

Sono giorni decisivi per la ripresa del campionato in Italia. Ancora non c’è una data, non si sa ancora se e come si potrà tornare a giocare, ma il Ministro dello Sport Spadafora ha stamattina precisato che si ripartirà solo se si potrà farlo in totale sicurezza. Intanto, come riportato da Sky Sport, la Uefa si è mostrata molto più morbida su data del 25 maggio per comunicare se campionato ripartirà e come. La Uefa ha comunicato che lascerà decidere senza fretta e senza pressioni la data della eventuale ripresa. Oggi la Federcalcio ha rimandato al Comitato Tecnico Scientifico il protocollo aggiornato, dopo le indicazioni date dal Comitato.