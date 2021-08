La UEFA lavora al nuovo Fair Play Finanziario: dal Salary Cap alla Luxury Tax, le ipotesi

La UEFA studia un nuovo Fair Play Finanziario: ecco tutti i dettagli riportati da Calcio e Finanza sulle ipotesi di Ceferin

"A partire dalle prossime stagioni sportive il Break-even result (BER) non sarà più applicato dalla UEFA e verrà sostituito da un nuovo modello denominato Football Earning Rules. Il Football Earning Rules sarà calcolato considerando il risultato netto di esercizio di ogni singolo club e aggiustato delle capital injections effettuate dai soci. I Club, per poter ottenere la licenza UEFA non potranno avere patrimonio netto negativo e dovranno essere ricapitalizzate in caso di sotto-patrimonializzazione, pena l’esclusione dalle competizioni. L’obiettivo ultimo della UEFA è quello di disincentivare il ricorso al debito finanziario da parte dei club e di operare secondo la propria capacità di spesa".