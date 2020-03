GdS – Uefa chiara: priorità ai campionati, si gioca a luglio. Nuova data per le finali delle coppe

Un tavolo di lavoro internazionale per provare a risolvere il problema delle date. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri si è tenuto un vertice a cui, oltre alla Lega di A rappresentata dall’amministratore delegato De Siervo, hanno partecipato Fifa, Uefa e gli altri campionati attraverso i loro rappresentanti. Si è parlato della collocazione delle partite, con l’organo di controllo del calcio europeo, rappresentato da Ceferin, che ha ribadito: “Priorità ai campionati nazionali, possibilità di estendere le competizioni per tutto il mese di luglio, richiesta di simultaneità nella ripresa da parte di tutte le leghe“.

Intanto la Fifa muove i primi passi concreti e, mentre studia il piano per prorogare i contratti in scadenza il 30 giugno, ha già fatto sapere di essere disposta a spostare gli impegni di inizio giugno delle nazionali a ottobre. Uno spazio che potrebbe essere sfruttato dai club per giocare i campionati, con le finali delle coppe rimandate ad agosto.