L’Uefa si è convinta, atteso il rinvio di tutte le gare europee. Si ricomincerà…

L’Uefa si sta convincendo a non giocare. Dopo aver continuato con diverse partite in Champions ed Europa League sta iniziando a capire che quella del Coronavirus è un’emergenza di livello mondiale. E’ atteso lo stop ufficiale delle Coppe fino a data da destinarsi. “Si ricomincerà, ma solo se sarà sicuro farlo e non prima della seconda metà di aprile, a voler essere ottimisti”, spiega il Corriere della Sera. Nel frattempo sono stati rinviati gli ottavi di ritorno tra Juve e Lione e tra Real e City.

Il 17 marzo è stata convocata un’assemblea in conference call con le 55 federazioni europee, l’Eca, l’European League la Fifpro. Ci sarà anche la Lega Calcio. Si cercherà di trovare una linea comune per i vari campionati. E potrebbe essere rinviato l’Europeo che da calendario è in programma dal 12 giugno al 12 luglio. Potrebbe giocarsi a giugno 2021.

(Fonte: corriere.it)