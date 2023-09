UEFA, fino al 21 settembre minuto di silenzio per vittime terremoto Marocco

Il calcio europeo è al fianco del popolo marocchino in questo momento difficile, scrive l'organizzazione in una nota ufficiale

"Da domani e fino al 21 settembre, la UEFA osserverà un minuto di raccolta in tutte le prossime partite delle squadre nazionali e delle competizioni per club in memoria delle vittime del tragico terremoto in Marocco". La massima organizzazione del calcio europeo ha decretato un minuto di silenzio prima delle gare delle Nazionali e delle competizioni per club.