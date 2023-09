Ufarte: “Che squadrone l’Inter, è come Real e Barça ma la Sociedad può farcela”

«La gente di San Sebastian non dimenticherà mai il ritorno. Ancora oggi, le assicuro, tutti hanno bene impresso nella testa il match dell’Atocha (l’ex impianto dove giocava la Real Sociedad, ndr). All’andata avevamo perso 3-0, in casa ci imponemmo per 2-0. E quindi andammo vicini all’impresa. A San Siro non giocammo male, anzi. Pensi che ho la registrazione del secondo tempo di quella gara. E quando la mostro, mi dicono: “Caspita, era davvero difficile battervi”. Però l’Inter ci riuscì. E pure per 3-0, quindi zero scuse. In casa nostra però, quando era vita o morte, facemmo tutto il possibile per ribaltare l’eliminatoria. I nostri tifosi furono davvero il dodicesimo uomo in campo. Il pubblico ci spinse a battere i nerazzurri, peccato per l’eliminazione e per una decisione dell’arbitro».