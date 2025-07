La partnership con l’azienda leader nel settore sanitario sportivo prosegue ufficialmente per altre due stagioni sportive

FC Internazionale Milano è lieta di annunciare il rinnovo dell’accordo con Sixtus , che proseguirà nel ruolo di Official Supplier del Club fino al 2027 .

Il Club nerazzurro e l'azienda leader nei prodotti per il benessere dello sportivo rinnovano la loro partnership, attiva sin dagli anni ’80, per altre due stagioni sportive. Sixtus continuerà ad essere il fornitore ufficiale per il Club di prodotti consumabili (bendaggi, taping, ecc.) ed elettromedicali (Tecar, Crioterapia, Laser ecc.).