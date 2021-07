Inter Women, UFFICIALE: Roberta Aprile ceduta in prestito alla Juventus

Il portiere classe 2000 si trasferisce a titolo temporaneo per una stagione a Torino: indosserà la maglia bianconera

FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo di Roberta Aprile. Il portiere nerazzurro si trasferisce a Torino per una stagione. A Roberta va un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura