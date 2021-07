UFFICIALE – Atalanta, ecco Pezzella dal Parma: la formula dell’affare

Giuseppe Pezzella è un nuovo rinforzo per l'Atalanta. Questo il comunicato del club bergamasco per annunciare il terzino

Giuseppe Pezzella è un nuovo rinforzo per l'Atalanta. Questo il comunicato del club bergamasco per annunciare il terzino proveniente dal Parma: "Atalanta B.C. comunica l’acquisto del calciatore Giuseppe Pezzella dal Parma a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Napoli il 29 novembre 1997, è un esterno sinistro di piede mancino che a 23 anni può già contare 90 presenze in Serie A e che con la maglia dell’U20 azzurra era stato tra i grandi protagonisti del Mondiale del 2017 in Corea del Sud.

Dopo essere cresciuto nel Monteruscello Calcio, scuola calcio di Pozzuoli, all’età di 15 anni passa al Palermo con cui completa il suo percorso nel Settore Giovanile e arriva anche a esordire in Serie A quando aveva da poco compiuto 18 anni, il 6 dicembre 2015 proprio a Bergamo nel match vinto dall’Atalanta per 3-0 entrando in campo negli ultimi venticinque minuti. Quindi le esperienze con Udinese e Genoa e dal 2019 con la maglia del Parma con cui disputa le ultime due stagioni. Nello scorso campionato, oltre a 4 assist, ad aprile trova anche il suo primo gol da professionista nella partita persa per 4-3 a Cagliari.