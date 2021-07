UFFICIALE – Nuova avventura per Balotelli: Super Mario vola all’Adana Demispor

Nuova avventura per Mario Balotelli. L'ex attaccante di Inter, Manchester City e Milan, infatti, vola in Turchia

Nuova avventura per Mario Balotelli. L'ex attaccante di Inter, Manchester City e Milan, infatti, dopo l'ultima stagione al Monza in Serie B vola in Turchia, dove ha firmato un contratto triennale con l'Adana Demispor, che milita nella Serie B turca. L'annuncio è arrivato sui canali ufficiali del club: "Benvenuto nella nostra famiglia", ha scritto l'Adana. Ecco il post: