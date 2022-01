Inter, UFFICIALE: ceduto il baby Bonavita in prestito alla Sampdoria

Il centrocampista classe 2004, capitano della formazione Under 18, lascia i nerazzurri e si trasferisce a Genova

La cessione di Stefano Sensi non è l'unica operazione portata a termine sull'asse Inter-Sampdoria: i due club hanno chiuso anche un affare riguardante il settore giovanile. Simone Bonavita, centrocampista classe 2004, capitano della formazione Under 18 nerazzurra e con già qualche apparizione in Primavera, lascia Milano e si trasferisce in prestito fino al termine della stagione in blucerchiato. Un'operazione chiusa già da qualche giorno, ma ufficializzata solamente nelle ultime ore.