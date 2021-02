UFFICIALE – Cagliari, esonerato Di Francesco: il comunicato

Il comunicato ufficiale del Cagliari, che ha annunciato l'esonero dell'allenatore Eusebio DI Francesco: in arrivo Semplici

Di Francesco non è più l'allenatore del Cagliari. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club sardo ha annunciato l'addio al tecnico ex Roma e Sassuolo. Al suo posto è pronto Leonardo Semplici, già sbarcato in Sardegna: l'ex Spal sarà presentato questa sera. Di seguito il comunicato ufficiale della società di Giulini: