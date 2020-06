UFFICIALE – Mercato, la FIGC comunica le date per la stagione 2020-2021

La Figc ha pubblicato le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per

la stagione sportiva 2020/2021. Nel documento sono indicate le regole su controlli, visti e garanzie. Su opzioni e contropzioni si legge:

L’esercizio dei diritti di opzione previsti nei trasferimenti temporanei relativi alla stagione sportiva 2019/2020 deve essere effettuato:

– da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno 2020.

L’esercizio dei diritti di opzione previsti nei trasferimenti temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2020/2021 può essere effettuato:

– da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 entro le 20.

Per quanto riguarda le finestre di mercato si legge che la cessione di un contratto stipulato con un calciatore può avvenire:

– da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

– da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)