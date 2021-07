Inter, UFFICIALE: Cancello passa a titolo definitivo alla Pergolettese

L'attaccante classe 2002, rientrato a Milano dopo il prestito al Torino, vestirà la maglia del club cremasco

Nuova operazione in uscita per l'Inter: i nerazzurri salutano Rosario cancello, attaccante classe 2002 lo scorso anno al Torino. Il giocatore passa a titolo definitivo alla Pergolettese, formazione militante in Serie C. Questo il comunicato del club cremasco: