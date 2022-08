Ex Inter, UFFICIALE: Colombini lascia lo Spezia e va in prestito al Renate

Terza esperienza in Serie C per il terzino sinistro classe 2001, dopo le stagioni con il Novara e con la Giana Ermino

La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo dallo Spezia Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombini. Nato a Milano il 17 gennaio 2001, è un terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Nelle ultime due stagioni ha avuto modo di affermarsi nel campionato di Serie C, prima con la maglia del Novara (11 presenze nel campionato ’20/21), quindi con quella della Giana Erminio (27 presenze nell’ultimo campionato). A Lorenzo, che resterà in nerazzurro fino al 30 giugno 2023, va il nostro caloroso benvenuto e un sentito in bocca al lupo per questa nuova esperienza in Lega Pro.