UFFICIALE – Dani Alves torna al Barcellona: da gennaio a disposizione di Xavi

A 38 anni il brasiliano torna nel club dove ha vinto tutto. La nota del Barcellona

Adesso è ufficiale, Dani Alves torna al Barcellona. Dopo i rumor dei giorni scorsi, il club blaugrana ha annunciato di aver trovato un accordo col giocatore brasiliano i cui dettagli verranno svelati nel giorno della presentazione. "Il Barcellona e Dani Alves hanno raggiunto un accordo per il resto della stagione in corso. Il brasiliano prenderà parte agli allenamenti dalla prossima settimana ma non potrà giocare fino a gennaio. Il club annuncerà tutti i dettagli durante la sua presentazione ufficiale come nuovo giocatore del Barcellona". A 38 anni il brasiliano è pronto a guidare il club blaugrana a risollevare la stagione.