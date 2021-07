UFFICIALE – Inter Women, Francesca Quazzico in prestito all’Hellas Verona

FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Francesca Quazzico

MILANO - FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Francesca Quazzico. Dopo il prestito alla Pink Bari, il difensore nerazzurro si trasferisce a Verona per una stagione. A Francesca va un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza.