Inter, UFFICIALE: Grygar ceduto a titolo definitivo al Banik Ostrava, i dettagli

Movimento in uscita per l'Inter: Samuel Grygar, centrocampista ceco classe 2004, lascia i nerazzurri e torna a giocare in patria nel Banik Ostrava, club nel quale è cresciuto e dal quale fu prelevato nell'estate del 2020. Campione d'Italia Primavera nella stagione 2021/22, Grygar si trasferisce a titolo definitivo: per lui contratto quadriennale con scadenza fissata al 30 giugno 2027.