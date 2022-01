UFFICIALE – Manchester City, Guardiola positivo al Covid-19: la nota

Pep Guardiola salterà la trasferta di FA Cup di domani sera a Swindon Town dopo essere risultato positivo al Covid-19

Pep Guardiola salterà la trasferta di FA Cup di domani sera a Swindon Town dopo essere risultato positivo al Covid-19. Il tecnico del City è risultato positivo ad un test effettuato insieme all'assistente Juanma Lillo. Entrambi sono ora in isolamento, insieme a una serie di altri casi positivi all'interno della bolla della prima squadra del City. Questo porta a 21 il numero di coloro che sono in isolamento per motivi legati al Covid all'interno del gruppo. Di quel numero, 14 sono dello staff con 7 giocatori della prima squadra. Il vice allenatore Rodolfo Borrell prenderà in carico la squadra per la trasferta a Swindon.