UFFICIALE, Hamsik riparte dalla Svezia: contratto fino ad agosto con il Goteborg

L'ex centrocampista del Napoli torna in Europa dopo i due anni trascorsi in Cina: giocherà nel campionato svedese

Marek Hamsik torna in Europa: l'ex centrocampista del Napoli, dopo aver trascorso gli ultimi due anni in Cina con il Dalian Pro, ha firmato un contratto fino al 30 agosto 2021 con il Goteborg, formazione militante nel campionato svedese. Una nuova avventura per l'ex capitano e bandiera parteopea, che ha scelto la Svezia per prepararsi al meglio per i prossimi Europei.