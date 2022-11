UFFICIALE – Il Manchester United: “Risponderemo all’intervista di Cristiano Ronaldo quando…”

Lo si legge in una nota dei Red Devils in risposta alle accuse di CR7 lanciate im un'intervista al Sun dove si era definito "tradito dal Manchester United" e parlando del tecnico aveva dichiarato: "Non rispetto Ten Hag perché lui non mostra rispetto verso di me". "Il nostro obiettivo rimane quello di prepararci per la seconda metà della stagione e continuare lo slancio, le convinzioni e l'unione che si stanno costruendo tra giocatori, manager, staff e fan", ha tagliato corto il comunicato del club inglese.