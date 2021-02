Lo avevamo anticipato nel pomeriggio, ora è ufficiale. L’Inter ha acquistato in prestito dal Modena il giovane Fabio Abiuso, attaccante classe 2003. Diversi i club interessati al giovane che però ha scelto i nerazzurri. Questo il comunicato ufficiale del club emiliano: “Il Modena FC comunica di aver ceduto all’FC Internazionale l’attaccante Fabio Abiuso (2003) in prestito temporaneo fino a giugno 2021. A Fabio in bocca al lupo per questa sua nuova avventura calcistica”.